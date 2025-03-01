Die Zukunftsgestalter
Folge 3: Social Entrepreneurs
54 Min.Ab 12
Die 25-jährige Mayaan Ziv, einst Modefotografin, ist nun App-Entwicklerin und Fürsprecherin für Barrierefreiheit. Mit ihrer App Access Now plant sie, die Welt zu kartografieren. Andrew Hall und Jeremy Bryant, beide 26, gründeten MealShare.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Zukunftsgestalter
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© White Pine Pictures