DINNER DUELL
Folge 7: Chaos am Grill mit Sturmwaffel
45 Min.
In dieser Übungsfolge von "Dinner Duell BBQ" wird es chaotisch, als Sturmwaffel zusammen mit den SizzleBrothers den Grill anwirft. Ein technisches Problem mit einem der Geräte sorgt für unerwartete Komplikationen und stellt die Geduld der Grillmeister auf die Probe. Trotz des Durcheinanders zeigen Sturmwaffel und die SizzleBrothers, dass sie auch in schwierigen Situationen kreative Lösungen finden können.
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG