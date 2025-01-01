Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 9: Wir müssen reden - Der große Recap!

46 Min.

Rob, Bernd, Max & Sturmi setzen sich zusammen, um über die Höhen und Tiefen der zweiten Staffel Dinner Duell und "BBQ-Edition" zu sprechen. Es werden die Gedanken zu den Bewertungen genauer erläutert und auch die ein oder andere kritische Frage wird gestellt!

