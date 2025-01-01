Wir müssen reden - Der große Recap!Jetzt kostenlos streamen
DINNER DUELL
Folge 9: Wir müssen reden - Der große Recap!
46 Min.
Rob, Bernd, Max & Sturmi setzen sich zusammen, um über die Höhen und Tiefen der zweiten Staffel Dinner Duell und "BBQ-Edition" zu sprechen. Es werden die Gedanken zu den Bewertungen genauer erläutert und auch die ein oder andere kritische Frage wird gestellt!
Genre:Kochen, Reality-Spielshow
Produktion:DE, 2025
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Wayne Production GmbH&Co. KG