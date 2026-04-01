Benny, der Riesenfrosch / Dennis kommt zu BesuchJetzt kostenlos streamen
Dino-Zug
Folge 4: Benny, der Riesenfrosch / Dennis kommt zu Besuch
26 Min.Folge vom 01.04.2026
Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy wird von einer Flugsaurier-Familie aufgezogen und erlebt allerhand Abenteuer mit seinen Geschwistern Tiny, Shiny und Don. Der magische Dino-Zug kann durch die Zeit reisen, so dass die kleinen Passagiere unterschiedlichen Dinosauriern begegnen und eine Menge lernen.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Dino-Zug
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Bildungsfernsehen, Comedy
Produktion:US, 2009
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© TM & The Jim Henson Company