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Dino-Zug

Benny, der Riesenfrosch / Dennis kommt zu Besuch

DeAPlanetaStaffel 5Folge 4vom 01.04.2026
Benny, der Riesenfrosch / Dennis kommt zu Besuch

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Dino-Zug

Folge 4: Benny, der Riesenfrosch / Dennis kommt zu Besuch

26 Min.Folge vom 01.04.2026

Der kleine Tyrannosaurus Rex Buddy wird von einer Flugsaurier-Familie aufgezogen und erlebt allerhand Abenteuer mit seinen Geschwistern Tiny, Shiny und Don. Der magische Dino-Zug kann durch die Zeit reisen, so dass die kleinen Passagiere unterschiedlichen Dinosauriern begegnen und eine Menge lernen.

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