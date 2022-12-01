Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Discover Dakar

Werkzeug, Wind & Wüstensand

Red Bull TVStaffel 1Folge 2vom 01.12.2022
Werkzeug, Wind & Wüstensand

Werkzeug, Wind & WüstensandJetzt kostenlos streamen

Discover Dakar

Folge 2: Werkzeug, Wind & Wüstensand

12 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Die Dakar verlangt, dass jede:r Teilnehmer:in, jedes Fahrzeug und jede:r Mechaniker:in in völliger Einheit zusammenarbeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Discover Dakar
Red Bull TV
Discover Dakar

Discover Dakar

Alle 2 Staffeln und Folgen