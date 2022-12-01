Werkzeug, Wind & WüstensandJetzt kostenlos streamen
Discover Dakar
Folge 2: Werkzeug, Wind & Wüstensand
12 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Die Dakar verlangt, dass jede:r Teilnehmer:in, jedes Fahrzeug und jede:r Mechaniker:in in völliger Einheit zusammenarbeiten.
Discover Dakar
Genre:Motorsport, Auto, Veranstaltung, Mini-Serie
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Red Bull Media House
