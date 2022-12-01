Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Discover Dakar

Discover Dakar S1 E4: Der richtige Weg

Red Bull TVStaffel 1Folge 4vom 01.12.2022
Discover Dakar S1 E4: Der richtige Weg

Discover Dakar S1 E4: Der richtige WegJetzt kostenlos streamen

Discover Dakar

Folge 4: Discover Dakar S1 E4: Der richtige Weg

10 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12

Die Dakar wird nicht allein durch Geschwindigkeit gewonnen - genauso wichtig wie das Tempo ist das Navigationskönnen der Teams auf der 8.000 km langen Strecke.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Discover Dakar
Red Bull TV
Discover Dakar

Discover Dakar

Alle 2 Staffeln und Folgen