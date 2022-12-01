Discover Dakar S1 E4: Der richtige WegJetzt kostenlos streamen
Discover Dakar
Folge 4: Discover Dakar S1 E4: Der richtige Weg
10 Min.Folge vom 01.12.2022Ab 12
Die Dakar wird nicht allein durch Geschwindigkeit gewonnen - genauso wichtig wie das Tempo ist das Navigationskönnen der Teams auf der 8.000 km langen Strecke.
