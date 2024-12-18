Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Benzin-Wut / Zu Gast: Michael Bully Herbig

DittscheStaffel 17Folge 1vom 18.12.2024
Benzin-Wut / Zu Gast: Michael Bully Herbig

Benzin-Wut / Zu Gast: Michael Bully HerbigJetzt kostenlos streamen

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Folge 1: Benzin-Wut / Zu Gast: Michael Bully Herbig

30 Min.Folge vom 18.12.2024

Chefvisite! Dittsche kommt bepackt mit Benzinkanistern in den Imbiss. Er möchte von Ingo wissen, ob er auch Auto fährt und jetzt auch „Benzin-Wut" hat. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 26. Feb 2012.

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Dittsche
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

Dittsche - Das wirklich wahre Leben!

