DittscheStaffel 17Folge 2vom 18.12.2024
Chefvisite! Dittsche findet es viel sinniger auf einer Kaffeefahrt auch Kaffee und Kaffeemaschinen zu verkaufen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 04. März 2012.

