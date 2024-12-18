Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 2: Themenwoche Tod
29 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Es ist Totensonntag und die ARD hat als Themenwoche den Tod. Dazu passt gerade alles: Eine große Karriere wurde zu Grabe getragen: Schumi fährt nicht mehr Formel 1. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 25. Nov 2012.
