Klimamaßnahme / Zu Gast: Bjarne MädelJetzt kostenlos streamen
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Folge 4: Klimamaßnahme / Zu Gast: Bjarne Mädel
30 Min.Folge vom 18.12.2024
Chefvisite! Als Dittsche die Muggelbude betritt, lässt er die Tür offenstehen. Ingo kann es kaum fassen und fragt nach, was das denn soll. Schließlich ist es kalt draußen. Dittsche ist eine Sendung des WDR. Folge vom 09. Dez 2012.
Weitere Folgen in Staffel 18
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dittsche - Das wirklich wahre Leben!
Alle 20 Staffeln und Folgen
Genre:Comedy
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Westdeutscher Rundfunk Köln 2004