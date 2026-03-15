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DIY-Makeover übers Wochenende

Retro-Büro & Kinderparadies

HGTVFolge vom 15.03.2026
Retro-Büro & Kinderparadies

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DIY-Makeover übers Wochenende

Folge vom 15.03.2026: Retro-Büro & Kinderparadies

23 Min.Folge vom 15.03.2026

Jenni Yolo gestaltet für eine vierköpfige Familie gleich zwei Räume neu: ein funktionales Homeoffice und ein fantasievolles Spielzimmer. Inspiriert vom Midcentury-Modern-Stil wagt sie sich an mutige Muster, eine auffällige Chevron-Decke und individuell gestaltete Tapeten – mit überraschend harmonischem Ergebnis.

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