DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 15.03.2026: Retro-Büro & Kinderparadies
23 Min.Folge vom 15.03.2026
Jenni Yolo gestaltet für eine vierköpfige Familie gleich zwei Räume neu: ein funktionales Homeoffice und ein fantasievolles Spielzimmer. Inspiriert vom Midcentury-Modern-Stil wagt sie sich an mutige Muster, eine auffällige Chevron-Decke und individuell gestaltete Tapeten – mit überraschend harmonischem Ergebnis.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.