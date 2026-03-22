Ein Gast kommt selten alleinJetzt kostenlos streamen
DIY-Makeover übers Wochenende
Folge vom 22.03.2026: Ein Gast kommt selten allein
22 Min.Folge vom 22.03.2026
Jenni Yolo designt die Küche eines Freundes und lässt dabei seine venezolanischen Wurzeln und seinen Charakter mit einfließen. Während sie gemeinsam töpfern, wagt das Team ein Design-Experiment, bei dem Rückwand und Wandgestaltung auf völlig neue Weise verschmelzen.
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Genre:Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.