Doc Caro: Leben retten ist ihre Mission
Doc Caro kehrt an die Helios Klinik Duisburg zurück, wo sie in der Notaufnahme und im Schockraum arbeitet. Der erste Tag hat es in sich: Ein junger Mann sitzt fast ohnmächtig vor Unterleibsschmerzen im Flur. Der Mann braucht eine Not-OP, sonst könnte er einen Hoden verlieren. Außerdem: Auf ihrem ersten Ausbildungsflug im ADAC Hubschrauber fliegt Doc Caro zu einem Herzinfarkt-Patienten - der Ausbilder der Handwerkskammer Trier ist mitten in einem Gespräch zusammengebrochen.
