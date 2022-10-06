Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wenn jede Sekunde zählt: Doc Caro im Einsatz

SAT.1Folge vom 06.10.2022
95 Min.Folge vom 06.10.2022Ab 12

Doc Caro ist bei einem Rettungseinsatz in Koblenz unterwegs. Eine Frau ist kollabiert. Die Verdachtsdiagnose: lebensgefährliche Hirnblutung - jede Sekunde zählt! Zurück in der Klinik geht ein Fall der zweifachen Mutter Caro besonders nahe. Ein dreijähriges Mädchen wurde bei einem Unfall verletzt und in die Notaufnahme eingeliefert. Die Kleine steht unter Schock. Außerdem: Doc Caro setzt ihre Ausbildung zur Hubschrauber-Notärztin fort und fliegt zu einem schweren Motorrad-Unfall.

