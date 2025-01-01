Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 2

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 2
Folge 2

Folge 2Jetzt kostenlos streamen

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 2: Folge 2

46 Min.Ab 6

Dr. Dreesen und Klaus haben auf einer Farm zunächst mit Rindern und Ziegen zu tun - bekanntes Gebiet für die beiden. Danach geht es in den Norden Namibias auf die Okutala Lodge, wo sie sich mit der Tierärztin Dr. Simone Herzog treffen. Zusammen machen sie sich direkt an die Arbeit und kümmern sich um die exotischen Patienten vor Ort.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
SAT.1 GOLD
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Alle 2 Staffeln und Folgen