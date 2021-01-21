Zum Inhalt springenBarrierefrei
Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 3

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 3vom 21.01.2021
Folge 3

Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!

Folge 3: Folge 3

45 Min.Folge vom 21.01.2021Ab 6

Noch immer auf der Okutala Lodge, versorgen Dr. Dreesen, Klaus und Dr. Simone Herzog ein kleines Baumhörnchen, das nicht mehr richtig fressen kann. Ein weiterer Patient ist der Leopard Itaba, der ohne Narkose behandelt werden muss, was die Ärzte vor eine Herausforderung stellt. Danach geht es für Herbert und Klaus nach Swakopmund, wo Klaus eine kleine Überraschung vorbereitet hat.

