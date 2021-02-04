Doc Dreesen in Afrika - Jetzt wird's wild!
Folge 5: Folge 5
46 Min.Folge vom 04.02.2021Ab 6
Das Afrika-Abenteuer von Dr. Dreesen und Klaus geht zu Ende, aber bevor sie abreisen, stehen noch ein paar Tiere auf ihrer Liste: Namibische Pferde, Elefanten und der afrikanische Wildhund sind dem Doc besonders wichtig. Deshalb geht es noch auf einen letzten Abstecher in den Etosha Nationalpark und das Erindi Reservat. Ob sie es schaffen, noch alle Tiere zu sehen?
Weitere Folgen in Staffel 1
