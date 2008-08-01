Doktor Martin
Folge 2: Ausgebremst
Das Wartezimmer ist zum Bersten voll - allerdings weniger, weil die Patienten krank sind, sondern eher, weil es den Einheimischen, neben dem durch Melanie angeregten kostenlosen Verzehr von Tee und Keksen, vor allem um einen Blick auf den neuen Landarzt geht! Was zu viel ist, ist zu viel: Nicht nur, dass "Sprechstundenhilfe" Melanie das Praxistelefon durch stundenlange Privatgespräche blockiert und falsche Rezepte ausdruckt - als ein Kind mit hohem Fieber gemeldet wird und sie nicht einmal in der Lage ist, den Namen oder die Telefonnummer richtig zu notieren, platzt Doktor Martin Helling die Hutschnur und kündigt ihr, fristlos. Allerdings ahnt "Doktor Martin" nicht, wie viele Freunde Melanie im Dorf hat - und noch weniger, was denen einfällt, um das Leben ihres Landarztes deutlich schwerer zu gestalten. Ausgerechnet in dieser Situation hat Martin Helling den Verdacht, dass der ehemalige Grundschullehrer Rainer Reede an Kehlkopfkrebs leidet. Doch wie behandelt man einen Patienten, der nicht einsehen will, dass er ernsthaft krank ist? Als auch noch Melanies Vater Jens vor der Tür steht, um seine Tochter zu seiner Hochzeit einzuladen, ist das Chaos perfekt.
