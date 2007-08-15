Doktor Martin
Folge 4: Total Mallmoor
Das Sommerfest von Neuharlingersiel erfreut sich seit Jahren immer größerer Beliebtheit - einzig Martin Helling versteht nicht, was Menschen an dieser Art von Vergnügen finden. Thea, die schon eine Karte für ihn besorgt hatte, gibt diese nun an den Polizisten Mark Dononelli weiter. Mark, dessen Herz schon seit geraumer Zeit in heimlicher Liebe zu Thea "entbrannt" ist, missversteht die Situation und hofft, endlich am Ziel seiner Träume zu sein. "Doktor Martin" muss in der Zwischenzeit zu einem Hausbesuch nach Mallmoor, dem Waldgebiet, in dem auch die lokale Psychiatrie angesiedelt ist: Förster Thorsten Borchert benötigt ein Folgerezept. Martin ist der junge Mann auf Anhieb sympathisch, zum ersten Mal scheint er auf jemanden zu treffen, dem die "menschliche Nähe" in Neuharlingersiel ebenso zuwider ist, wie ihm selbst. Doch wozu braucht Thorsten diese starken Psychopharmaka, die ihm Martins Vorgänger Dr. Stein immer wieder verschrieben hat? Als Thorsten gesteht, dass die Medikamente nicht für ihn selbst, sondern für seinen "Mitbewohner" Harry - ein unsichtbares, zwei Meter großes Eichhörnchen - sind, wird die Situation für Martin Helling ein wenig unangenehm.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick