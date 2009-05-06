(K)eine Frage des AltersJetzt kostenlos streamen
Doktor Martin
Folge 1: (K)eine Frage des Alters
Die Situation im verschlafenen Neuharlingersiel ist für Doktor Martin Helling nicht besser geworden: Nach dem "Mundgeruchdebakel" ist das Verhältnis zu seiner heimlichen Liebe, der Grundschullehrerin Thea Sonnabend, deutlich unterkühlt, seine unfähige Arzthelferin ist nach Frankreich durchgebrannt und hat ihre Cousine Paula - genauso hübsch wie inkompetent - als Vertretung "eingestellt", und trotz der erfolgreichen Notoperation hat sich nichts an Martin Hellings Blutphobie geändert. Ausgerechnet jetzt benötigt Tante Alma Martins dringende Hilfe: Ihre Freundin Camilla Honsberg hat sich den Fuß verletzt. Erst auf den zweiten Blick erkennt er, dass es Alma vielmehr darum geht zu verhindern, dass Camillas Sohn Erik seine angeblich demente Mutter ins Pflegeheim abschiebt! Zeitgleich erscheint der Strandkorbvermieter Horst Strackholder in der Praxis, der von einem maskierten Dieb überfallen wurde. Während Polizeichef Dononelli zur Hochform aufläuft - was beinahe zur Verhaftung des Klempnersohns Nils Breitens führt - merkt Doktor Martin, dass es in Strackholders Krankengeschichte genauso viele Ungereimtheiten gibt wie in der von Camilla Honsberg. Als sich deren Sohn Erik noch als die Jugendliebe von Thea herausstellt, ist das Chaos perfekt.
