Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doktor Martin

Liebeswahn

HerzfrequenzStaffel 2Folge 8vom 01.07.2009
Liebeswahn

LiebeswahnJetzt kostenlos streamen

Doktor Martin

Folge 8: Liebeswahn

45 Min.Folge vom 01.07.2009Ab 6

Thea kann es nicht fassen: Erik hat sie gebeten, bei ihm einzuziehen! Dumm nur, dass einige ihrer Schüler davon erfahren haben und plötzlich das Gerücht im Ort die Runde macht, die beiden würden heiraten! Martin ist verletzt und enttäuscht und flüchtet sich in seine Arbeit: Mark Dononelli möchte sich vor seiner Hochzeit mit Gina einem Ganzkörper-Check-Up unterziehen und lässt sich auf Herz und Nieren prüfen. Dabei stellt der Doktor allerdings fest, dass Mark zeugungsunfähig ist - während er kurz danach bei Gina eine Schwangerschaft diagnostiziert! Zum ersten Mal denkt Martin daran, seine Schweigepflicht zu brechen und steht vor der wahrscheinlich schwersten Entscheidung seines Lebens - bis etwas geschieht, was das Leben nahezu sämtlicher Einwohner von Neuharlingersiel und insbesondere von Doktor Martin Helling auf den Kopf stellt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Doktor Martin
Herzfrequenz
Doktor Martin

Doktor Martin

Alle 2 Staffeln und Folgen