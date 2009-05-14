Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Doktor Martin

An anderer Stelle

HerzfrequenzStaffel 2Folge 2vom 14.05.2009
An anderer Stelle

An anderer StelleJetzt kostenlos streamen

Doktor Martin

Folge 2: An anderer Stelle

44 Min.Folge vom 14.05.2009Ab 6

Es geht drunter und drüber in Nauharlingersiel: Mehrere Kinder leiden unter merkwürdigen Pusteln, die hoch ansteckend sind, zwar antibiotisch behandelt werden können, deren Ursache aber vollkommen unklar ist. Und noch weniger klar ist Doktor Martin Helling, warum ein weiteres Mal niemand auf seine medizinischen Ratschläge hört und die Kinder - entgegen seiner Weisung weiterhin in die Schule gehen. Thea hat darüber hinaus noch andere Sorgen: Sie bereitet sich akribisch auf ihr Bewerbungsgespräch um den Direktorenposten der Grundschule vor - umso unpassender ist es, dass Tobi Donker, dessen Mutter nach einem Unfall ins Krankenhaus muss, ausgerechnet bei ihr untergebracht werden soll. Da die Donkers große Geldsorgen haben, entschließt sich der Klempner Gert Breitens, deren Imbissstube weiterzuführen - eine Entscheidung, die sein Sohn Nils mehr als argwöhnisch zur Kenntnis nimmt. Als auch noch Theas Jugendliebe Erik in das Küstenstädtchen zurückkommt, Tobi sich auf eigene Faust für Doktor Martin als Ersatzvater entscheidet und bei ihm einzieht und immer mehr Kinder von dem merkwürdigen Virus befallen werden, wird die Situation in Neuharlingersiel mehr als kompliziert zumal sich auch noch herausstellt, dass ausgerechnet Doktor Martin Mitglied des Schulbeirats ist und über Theas mögliche Karriere zu entscheiden hat.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Doktor Martin
Herzfrequenz
Doktor Martin

Doktor Martin

Alle 2 Staffeln und Folgen