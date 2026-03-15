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Doppelpass Live

Doppelpass vom 15. März

Sport1Staffel 2025Folge 29vom 15.03.2026
Doppelpass vom 15. März

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Doppelpass Live

Folge 29: Doppelpass vom 15. März

127 Min.Folge vom 15.03.2026Ab 12

Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet die Show die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs.

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