Doppelpass Live
1 StaffelAb 12
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Doppelpass Live
Anpfiff für den STAHLWERK Doppelpass auf SPORT1: Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet der STAHLWERK Doppelpass die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs. König und Co-Moderatorin Jana Wosnitza empfangen jeden Sonntag im Hilton Munich Airport Hotel eine hochkarätige Runde aus Sport-Journalisten, Trainern, Spielern und Funktionären.
Genre:Fußball, Sport-talk, Talk
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2025-2026: Sport1
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