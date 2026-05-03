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Doppelpass Live

Doppelpass vom 3. Mai

Sport1Staffel 2025Folge 36vom 03.05.2026
Doppelpass vom 3. Mai

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Folge 36: Doppelpass vom 3. Mai

120 Min.Folge vom 03.05.2026Ab 12

Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet die Show die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs.

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