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Doppelpass Live

Best of Saison 2025/2026

Sport1Staffel 2025Folge 40vom 31.05.2026
Best of Saison 2025/2026

Best of Saison 2025/2026Jetzt kostenlos streamen

Doppelpass Live

Folge 40: Best of Saison 2025/2026

93 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet die Show die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs.

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