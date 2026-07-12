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Doppelpass Live

Der FIROCKX.ONE WM Doppelpass vom 12. Juli

Sport1Staffel 2026Folge 5vom 12.07.2026
Der FIROCKX.ONE WM Doppelpass vom 12. Juli

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Doppelpass Live

Folge 5: Der FIROCKX.ONE WM Doppelpass vom 12. Juli

126 Min.Folge vom 12.07.2026Ab 12

Mit neuem Titel und dem neuen Moderator Florian König startet Deutschlands beliebtester Fußball-Talk in die neue Saison. Auch in dieser Spielzeit bietet die Show die Bühne für die wichtigsten Protagonisten des deutschen Fußballs.

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