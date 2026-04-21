Staffel 3Folge 11vom 21.04.2026
Daddy-Dora-Tag / Das Churro-FestJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 11: Daddy-Dora-Tag / Das Churro-Fest
22 Min.Folge vom 21.04.2026
Dora reist durch den Regenwald, um ein Lied für ihren Vater zu schreiben und Papa-Dora-Tag zu feiern. Bald ist Churro-Fest, doch die Piratenschweinchen essen alle Churros. Dora spürt eine Schatztruhe goldener Churros auf, um die Feier zu retten.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3, Season 3: Nickelodeon