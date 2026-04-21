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DORA

NickelodeonStaffel 3Folge 11vom 21.04.2026
Daddy-Dora-Tag / Das Churro-Fest

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DORA

Folge 11: Daddy-Dora-Tag / Das Churro-Fest

22 Min.Folge vom 21.04.2026

Dora reist durch den Regenwald, um ein Lied für ihren Vater zu schreiben und Papa-Dora-Tag zu feiern. Bald ist Churro-Fest, doch die Piratenschweinchen essen alle Churros. Dora spürt eine Schatztruhe goldener Churros auf, um die Feier zu retten.

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