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DORA

NickelodeonStaffel 3Folge 13vom 17.04.2026
Das Regenwald-Wett-Rennen / Dora im Weltall

Das Regenwald-Wett-Rennen / Dora im WeltallJetzt kostenlos streamen

DORA

Folge 13: Das Regenwald-Wett-Rennen / Dora im Weltall

22 Min.Folge vom 17.04.2026

Carmelo der Kondor hilft Dora und Boots dabei, die Laufschuhe von ihrem Freund rechtzeitig für den Beginn des Regenwald-Rennens zu reparieren. Dora und Boots retten Tico aus dem Weltall, als sein Raumschiff plötzlich kaputtgeht.

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