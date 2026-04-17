Staffel 3Folge 13vom 17.04.2026
Das Regenwald-Wett-Rennen / Dora im WeltallJetzt kostenlos streamen
DORA
Folge 13: Das Regenwald-Wett-Rennen / Dora im Weltall
22 Min.Folge vom 17.04.2026
Carmelo der Kondor hilft Dora und Boots dabei, die Laufschuhe von ihrem Freund rechtzeitig für den Beginn des Regenwald-Rennens zu reparieren. Dora und Boots retten Tico aus dem Weltall, als sein Raumschiff plötzlich kaputtgeht.
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Genre:Animation, Kinder, Abenteuer, Comedy, Fantasie
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2, Season 2-3, Season 3: Nickelodeon