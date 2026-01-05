Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Verzweiflungstat

SAT.1 GOLDStaffel 6Folge 6vom 05.01.2026
Verzweiflungstat

Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin

Folge 6: Verzweiflungstat

47 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12

Als Cameron Walker seine Eltern besuchen will, findet er seinen Vater erschossen im Bett vor, seine Mutter wurde gefesselt im Schrank eingesperrt. Sie berichtet von einem Einbruch. Doch die Ermittlungen zeichnen ein anderes Bild. Dr. G muss helfen, den Fall aufzuklären. Robert Sanchez hat seine suchtkranke Schwester Isabel bei sich aufgenommen. Plötzlich wird Isabel krank und stirbt kurz darauf. Dr. G soll klären, was die Frau umbrachte.

