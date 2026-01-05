Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 2: Das Netzwerk der Lügen
48 Min.Folge vom 05.01.2026Ab 12
Dr. Frank Olson, ein CIA-Wissenschaftler, stirbt 1953 nach einem Sprung aus dem zehnten Stock eines New Yorker Hotels. Zunächst als Selbstmord gewertet, werfen später freigegebene Geheimdokumente Fragen auf. Sein Sohn Eric sucht nach Antworten: War es Mord, ein gezielter Anschlag oder etwas anderes? Jahrzehnte später sollen eine Exhumierung und eine zweite Autopsie Licht ins Dunkel dieses mysteriösen Falles bringen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.