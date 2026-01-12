Dr. G - Beruf: Gerichtsmedizinerin
Folge 3: Der Junge von nebenan
47 Min.Folge vom 12.01.2026Ab 12
1975 stirbt Frank Hilley nach einer zunächst falsch diagnostizierten Krankheit. Als dessen Tochter Carol die gleichen Symptome zeigt, deckt ein Spezialist die wahre Ursache auf - eine zweite Autopsie bestätigt, dass Franks Tod nicht natürlich war. Parallel wird der Fall von Charles Whitman aus dem Jahr 1966 neu betrachtet: Psychische Probleme, Gewalt und ein tödlicher Amoklauf werfen bis heute Fragen nach möglichen Motiven und Verantwortung auf.
Genre:Krimi
Produktion:US, 2004
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Nent Studios UK Ltd.