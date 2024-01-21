Dr. Pimple Popper
Folge vom 21.01.2024: Ein abenteuerliches Lipom
44 Min.
Nhan aus Vietnam kam mit einem riesigen Feuermal im Gesicht zur Welt. Es ist dunkelviolett und mit Knubbeln überzogen. Vor einigen Jahren bekam Nhan ein Dutzend Laserbehandlungen, von denen er sich viel erhoffte. Doch der Fleck wurde noch größer und hubbeliger. Der 36-Jährige fühlt sich wie ein Monster und traut sich kaum aus dem Haus, dabei wünscht er sich nichts sehnlicher als Familie und Kinder. Bei seinem Termin mit Dr. Lee zieht die Dermatologin eine Expertin für Laserchirurgie hinzu, denn Nhans Feuermal ist besonders kompliziert. Wird sie dem verzweifelten Patienten zu mehr Lebensqualität verhelfen können?
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
