Dr. Pimple Popper
Folge vom 04.02.2024: Jebs Pickel-Zoo
45 Min.Folge vom 04.02.2024Ab 12
Jeb ist Mechaniker und macht alte Motorräder fit, doch die Arbeit fällt ihm schwer, weil sein Körper zunehmend mit nässenden Pusteln übersät wird. Die Pickel breiten sich von den Hüften über den Rücken bis ins Gesicht aus, entzünden sich und tun höllisch weh. Jebs Mobilität wird durch die Hautkrankheit erheblich eingeschränkt, denn bei einer falschen Bewegung platzen die Beulen. Glasfasertechniker Brent hat einen riesigen Klumpen auf dem Trizeps. Sein Arzt diagnostizierte ein Lipom, das zu sehr mit dem Muskel verwachsen ist, um es entfernen zu können. Doch inzwischen raubt es dem 46-Jährigen jede Lebensfreude.
Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
