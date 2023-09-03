Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 03.09.2023
Folge vom 03.09.2023: Bermuda Dreieck der Zysten

44 Min.Ab 12

Tyler war früher Autoschlosser, kann aber seit zwei Jahren seine Hände kaum noch gebrauchen und ist nun arbeitslos: Sie sind rau wie Schmirgelpapier, voller Risse und platzen bei Muskelanspannung auf. Ärzte verordneten dem 25-Jährigen Medikamente und Gummihandschuhe, doch es wurde noch schlimmer. Inzwischen ist Tyler völlig verzweifelt, aber Dr. Lee weiß Rat: Sie diagnostiziert verschiedene Ekzem-Ausprägungen und muss die Ursachen feststellen, um sie auszuschalten. Dafür werden die Gummihandschuhe eliminiert, die Gift für Tylers Haut sind. Dann wird sein Immunsystem mit Kortikosteroiden heruntergefahren.

