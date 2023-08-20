Schichten von SteatozystomenJetzt kostenlos streamen
Dr. Pimple Popper
Folge vom 20.08.2023: Schichten von Steatozystomen
45 Min.Folge vom 20.08.2023Ab 12
Brittney aus Georgia leidet seit 20 Jahren unter knotigen Pickeln, die sich vom Brustbereich über ihren ganzen Körper ausgebreitet haben. Wenn sie platzen, tritt eine gelbliche Substanz aus. Die 33-Jährige hat Angst, dass sie die Wucherungen auch im Gesicht bekommt, und ihr Leben noch eingeschränkter wird: Die alleinerziehende Mutter geht kaum noch aus, dabei würde sie so gerne wieder einen Mann kennenlernen. Ihre Hautkrankheit ist bei jedem Date ein Hindernis. Dr. Lee diagnostiziert Steatozystome, Zisten, die aus den Talgdrüsen befüllt werden, und beginnt sofort, Brittney von ihrer Last zu befreien.
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Genre:Reality, Dokumentation, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.