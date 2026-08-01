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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 2vom 26.08.2026
Unter Mordverdacht

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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft

Folge 2: Unter Mordverdacht

46 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12

Überraschung für Loren: Eines Tages steht plötzlich seine Jugendliebe Dorothy vor seiner Tür - grün und blau geschlagen von ihrem gewalttätigen Ehemann Marcus, den sie verlassen hat. Loren begleitet sie zu Dr. Quinn, die ihre Verletzungen behandelt. Doch dann bekniet Marcus Dorothy, zu ihm zurückzukehren, und sie gibt nach. Nur, um kurze Zeit später erneut bei Loren Schutz zu suchen. Dann wendet sich das Blatt dramatisch, und für Dorothy scheint es keine Hoffnung mehr zu geben.

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