Staffel 2Folge 3vom 27.08.2026
Stimmen aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Folge 3: Stimmen aus dem Jenseits
45 Min.Folge vom 27.08.2026Ab 12
Es ist Halloween, und nicht nur Dr. Quinn hat eine unheimliche Begegnung mit dem Geist von Abigail, Sullys erster Frau. Auch Brian fühlt sich zum Übernatürlichen hingezogen und will den Geist seiner toten Mutter heraufbeschwören. Als das nicht klappt, macht er sich auf die Suche nach einer Hexe, die ihm helfen soll. Er glaubt, Dorothy als solche identifiziert zu haben. Doch schon bald lernt Brian eine wichtige Lektion.
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Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Drama, Western, Medizin
Produktion:US, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: CBS International Television