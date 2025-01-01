Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs

Firmenausflug auf Ibiza - Bootsausflug mit einer Rettungsaktion

Folge 11: Firmenausflug auf Ibiza - Bootsausflug mit einer Rettungsaktion

45 Min.Ab 12

Zur Krönung des Betriebsurlaubs auf Ibiza laden Rick und Nick das Team zum Wassersport. Unter Segeln geht es nach Formentera. Im Restaurant “Chez Gerdi” bekommt Katharina Mitleid mit den im Aquarium ausgestellten Langusten. Nick überredet die Restaurantleitung, ihnen eine kleine Languste zu verkaufen – er will Katharina helfen, sie zu retten. Die gerettete Languste soll “Botox” heißen.

