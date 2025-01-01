Einmal durchleuchten bitte - Rick und Nick im MRT für die Beauty MesseJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 5: Einmal durchleuchten bitte - Rick und Nick im MRT für die Beauty Messe
44 Min.Ab 12
Ricks Schwester Sophie ist Radiologin und fertigt MRT-Aufnahmen vom Kopf der Beauty-Docs an. Die beiden brauchen die Bilder für ihren Speaker-Auftritt auf der Asthetics-Messe in Monaco. Wie verhält sich ihr Hyaluron im Gesicht, wie lange hält es - wo liegen die Gefäße, die man auf keinen Fall mit der Spritze treffen darf?
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH