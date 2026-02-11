Zwischen Tanzstunde und Achselschweiß - Botox gegen HyperhidroseJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 1: Zwischen Tanzstunde und Achselschweiß - Botox gegen Hyperhidrose
46 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Das Behandlungszimmer der Beautydocs wird zum Zirkuszelt: Die Influencerin und Dance-Coach Krizzl lässt sich mit Hilfe von Achselbotox ihre Hyperhidrose behandeln. Katharina und Nick genießen eine private Date-Night in Berlin, doch der kürzliche Verlust ihres Hundes Bailey überschattet den Abend und sorgt für ein tränenreiches Gespräch. Realitystar Djamila Rowe hat genug von den Hasskommentaren aufgrund ihrer auffälligen Lippen und entscheidet sich für eine Verkleinerung.
