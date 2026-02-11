Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vorJetzt kostenlos streamen
Dr. Rick & Dr. Nick - Die Schönheits-Docs
Folge 2: Kölle Alaf! Rick und Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor
43 Min.Folge vom 11.02.2026Ab 12
Dr. Rick und Dr. Nick bereiten sich auf Rosenmontag vor und gehen auf Shoppingtour - als VIP-Gäste in Köln reicht den Düsseldorfern jedoch kein normales Kostüm. Die Geschichte von Patient Marcel berührt Dr. Pascal zutiefst und versetzt ihn zurück in seine eigene Vergangenheit, geprägt von Verstecken und der Suche nach Akzeptanz. Dr. Alexis hat einen besonderen Patienten zum Vorgespräch: Realitystar Matthias Mangiapane will seinen Bauchspeck mittels einer Fettabsaugung loswerden.
Genre:Dokumentation, Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2024
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© JOKER PICTURES GmbH