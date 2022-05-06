Goku trifft ein! Meister Beerus gewährt eine letzte Chance?Jetzt kostenlos streamen
Dragon Ball Super
Folge 8: Goku trifft ein! Meister Beerus gewährt eine letzte Chance?
23 Min.Folge vom 06.05.2022Ab 6
Vegeta kann es immer noch nicht fassen, dass Beerus Bulma geschlagen hat. Gesteuert vor Zorn, versucht er nun, Beerus zu vernichten. Allerdings hat er keine Chance gegen den Gott der Zerstörung. Letztendlich schafft es Whis jedoch, Beerus davon zu überzeugen, den Planeten doch nicht zu zerstören, und Bulma und die Dragonballs versuchen unterdessen, den Super-Saiyajin-Gott ausfindig zu machen ...
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Alle Staffeln im Überblick
Dragon Ball Super
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Abenteuer, Fantasie
Produktion:JP, 2015
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: TOEI ANIMATION EUROPE SAS & © Season 3: YEP! TV Betriebs Gmbh & Co. KG