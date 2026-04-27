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Dragon Ball Super

Danke fürs Warten, Beerus! Ein Super Saiyajin Gott wird geboren!

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 9vom 27.04.2026
Danke fürs Warten, Beerus! Ein Super Saiyajin Gott wird geboren!

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Dragon Ball Super

Folge 9: Danke fürs Warten, Beerus! Ein Super Saiyajin Gott wird geboren!

23 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12

Nur vorerst konnte Goku Beerus davon überzeugen, die Erde nicht zu zerstören. Aber nun muss er den Super-Saiyajin-Gott finden, damit dieser Beerus als Gegner gegenübertreten kann und ihn in seine Schranken weist ... Als Shenlong das Geheimnis lüftet, wie ein solcher Gott erschaffen werden kann, geht der erste Versuch davon schief. Dann allerdings scheint der zweite Versuch zu funktionieren, und so verwandelt sich Goku in den Super-Saiyajin-Gott ...

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