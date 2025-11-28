Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 3vom 28.11.2025
Folge 3: Der Herr der Schildkröten

19 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 12

Bulma und Goku retten eine Schildkröte. Sie treffen auf den Herren der Schildkröten, der Bulma zum Dank einen Dragon Ball mit drei Sternen schenkt. Goku bekommt eine Überschallwolke, die nur jemand benutzen kann, der ein reines Herz hat. Leider erfährt auch Pilaf, dass der Herr der Schildkröten im Besitz eines Dragon Balls ist ...

ProSieben MAXX
