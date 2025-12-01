Zum Inhalt springenBarrierefrei
Dragonball

Der große Oolong

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 4vom 01.12.2025
Folge 4: Der große Oolong

21 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 6

Bulma und Goku gelangen ins Dorf, wo die Einwohner vom großen Oolong terrorisiert werden - ein Monster, das seine Form beliebig wechseln kann und ständig Mädchen entführt. Goku will den großen Oolong zur Strecke bringen. Doch noch vor einem Kampf kommt er hinter das Geheimnis des Monsters ...

