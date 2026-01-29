Dragonball
Folge 21: Piratenträume
21 Min.Folge vom 04.02.2026Ab 12
Der Herr der Schildkröten ist wirklich nicht zu beneiden. Lunch verwandelt sich durch ihr Niesen wieder in das "blonde Monster", und die Red Ribbon Armee sorgt für zusätzlichen Ärger. Unterdessen hat die Flucht von Goku, Bulma und Kuirin vor General Blue einen willkommenen Nebeneffekt: Sie kommen einem ehemaligen Piraten auf die Spur und hoffen, seinen Schatz zu finden ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Dragonball
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Kinder, Unterhaltung, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 1986
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation