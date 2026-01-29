Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Staffel 2 Folge 21 vom 04.02.2026
21 Min. Folge vom 04.02.2026 Ab 12

Der Herr der Schildkröten ist wirklich nicht zu beneiden. Lunch verwandelt sich durch ihr Niesen wieder in das "blonde Monster", und die Red Ribbon Armee sorgt für zusätzlichen Ärger. Unterdessen hat die Flucht von Goku, Bulma und Kuirin vor General Blue einen willkommenen Nebeneffekt: Sie kommen einem ehemaligen Piraten auf die Spur und hoffen, seinen Schatz zu finden ...

