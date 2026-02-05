Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 2Folge 24vom 05.02.2026
21 Min.Folge vom 05.02.2026Ab 12

Kuirin und Bulma finden tatsächlich den Schatz des Piraten. Doch lange können sie sich darüber nicht freuen, denn General Blue erscheint auf der Bildfläche. Ohne Goku sieht es in diesem Kampf nicht gut für die beiden aus ...

