sixxStaffel 2Folge 1vom 08.11.2025
42 Min.Folge vom 08.11.2025Ab 6

Darren und Michelle sind sich einig: In ihrem Haus in Rotherham wünschen sie sich eine Küche nach dem neuesten Stand der Technik. Die größte Streitfrage ist jedoch, wo der Fernseher platziert werden soll. Da helfen nur die Tipps von Mark Millar. Die können auch Rosie und Luke beim Design ihres neuen, farbenfrohen Badezimmers gebrauchen. Der Bauunternehmer hat die herausfordernde Aufgabe, die vielen bunten Ideen des Paares unter einen Hut zu bringen.

