Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Weiße Küche und opulentes Bad

sixxStaffel 2Folge 7vom 29.11.2025
Weiße Küche und opulentes Bad

Weiße Küche und opulentes BadJetzt kostenlos streamen

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Folge 7: Weiße Küche und opulentes Bad

42 Min.Folge vom 29.11.2025Ab 6

Für ihr erstes Haus hat sich Alanna viel vorgenommen, denn auch ohne Vorerfahrung möchte sie aus Kostengründen alles selbst machen. Insbesondere die Küche ist für sie ein wichtiger Raum, der mit seinem modernen Design zuerst fertigwerden soll. In Nottinghamshire legen Preet und Paul den Fokus stattdessen auf das Badezimmer, welches dem luxuriösen Standard eines Hotels entsprechen soll. Deshalb dürfen ein Kronleuchter und eine goldene Badewanne nicht fehlen.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover
sixx
Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Dream Kitchens & Bathrooms - Das große Makeover

Alle 1 Staffeln und Folgen